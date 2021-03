Schuttevaer Premium Boskalis over klus Suezkanaal: ‘relatief klein en niet de moeilijkste’ Facebook

Papendrecht 30 maart 2021, 07:40

‘Iedereen weet dat Smit Salvage gebeld moet worden als je met een spoedeisende klus zit.’ Dat zegt topman Peter Berdowski van Boskalis, moederbedrijf van Smit Salvage. Toch was het volgens hem een relatief kleine bergingsklus. ‘En ook niet de moeilijkste.’ Geen abonnee en wilt u dit artikel en ons uitgebreide dossier over Ever Given toch lezen? Klik dan hier)

1 / 1 ever-given ever-given