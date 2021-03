Schuttevaer Premium Vlottrekken Ever Given Suezkanaal rond 11.30 uur hervat Facebook

Twitter

Email Cairo 29 maart 2021, 12:39

De reddingsoperatie om het vastgelopen schip in het Suezkanaal vlot te trekken is maandagochtend rond 11.30 uur hervat. De achtersteven van het schip is al losgetrokken. Geen abonnee en wilt u dit artikel en ons uitgebreide dossier over Ever Given toch lezen? Klik dan hier)

1 / 1 De reddingsoperatie om het vastgelopen schip in het Suezkanaal vlot te trekken is maandagochtend naar verwac rond 11.30 uur hervat. Foto ANP De reddingsoperatie om het vastgelopen schip in het Suezkanaal vlot te trekken is maandagochtend naar verwac rond 11.30 uur hervat. Foto ANP