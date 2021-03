Schuttevaer Premium Ever Given losgetrokken, scheepvaart wordt hervat Facebook

Twitter

Cairo 29 maart 2021, 15:29

Het containerschip Ever Given is los. Dat heeft het Suez-kanaal bekend gemaakt. Op Vesselfinder is ook te zien dat het schip weer recht in het kanaal ligt. Geen abonnee en wilt u dit artikel en ons uitgebreide dossier over Ever Given toch lezen? Klik dan hier)

1 / 1 Ever Given is maandagmiddag rond 15 uur weer vrij gekomen. Foto Twitter. Ever Given is maandagmiddag rond 15 uur weer vrij gekomen. Foto Twitter.