Schuttevaer Premium Binnenvaart vervoerde minder goederen in crisisjaar 2020 Facebook

Twitter

Email Den Haag 29 maart 2021, 08:48

De binnenvaart heeft in coronajaar 2020 minder goederen vervoerd in vergelijking met een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was de afname in zijn geheel toe te schrijven aan het internationale transport. Het binnenlands vervoer nam qua gewicht juist iets toe.

1 / 1 Kolenvervoer per binnenvaart nam af in 2020. Foto CBS Kolenvervoer per binnenvaart nam af in 2020. Foto CBS