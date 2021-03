Schuttevaer Premium Stuurhut bijna van schip ‘gemaaid’ na te snelle brugsluiting Tilburg Facebook

Het scheelde een haar of de stuurhut van de ms Aurora was ‘weg gemaaid’ door een te snel sluitende hefbrug in Tilburg. Het is dat schipper Arjan Stienstra van de ms Aurora de tegenwoordigheid van geest had om meteen de centrale brugbediening op te roepen die het zakken stopte. De stuurhut bleef gespaard, de auto daarentegen is total loss.(Geen abonnee en wilt u toch het artikel lezen? Klik hier)

De hefbrug bij de Bosscheweg in Tilburg sloot te snel.