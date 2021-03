Schuttevaer Premium Maersk leidt 14 schepen om Kaap de Goede Hoop Facebook

Kopenhagen 27 maart 2021, 18:08

Containervervoerder Maersk laat zeker veertien schepen die door het Suezkanaal zouden gaan om heel Afrika varen. Het kanaal in Egypte is al dagenlang geblokkeerd door de vastgelopen Ever Given. Het aantal om te leiden schepen zal waarschijnlijk toenemen, meldt het bedrijf. Geen abonnee en wilt u dit artikel en ons uitgebreide dossier over Ever Given toch lezen? Klik dan hier)

