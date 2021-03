Schuttevaer Premium Nieuwe LNG-bunkertanker gestationeerd in Antwerpen Facebook

Twitter

Antwerpen 26 maart 2021, 10:19

Titan LNG heeft in Antwerpen een nieuwe LNG-bunkertanker in de vaart genomen. Het FlexFueler 002 gedoopte binnenvaartschip zorgt ervoor dat nu overal in de Belgische zeehaven LNG kan worden gebunkerd.