Schuttevaer Premium Boskalis: duur blokkade Suezkanaal nog groot vraagteken Facebook

Twitter

Email Papendrecht 26 maart 2021, 08:24

Het is nog altijd niet duidelijk hoelang het gaat duren om het containerschip dat het Suezkanaal blokkeert los te krijgen. Dat laat Boskalis weten. (Geen abonnee en wilt ons dossier over Ever Given toch lezen? Klik dan hier)

1 / 1 Sleepboten bij Ever Given Sleepboten bij Ever Given