Studio Schuttevaer: Hoe kon het zo misgaan op het Suezkanaal?

ROTTERDAM 25 maart 2021, 17:25

In de volgende aflevering van Studio Schuttevaer praten Diederik-Jan Antvelink, algemeen directeur van NEDCARGO, en kapitein Kees Wiersum (Zware Kees) en kapitein Ruud Behrend over hoe het zo faliekant mis kon gaan met de Ever Given. Het containerschip ligt al dagen dwars in het Egyptische kanaal, waardoor deze het scheepvaartverkeer stremt.

Wiersum heeft al tientallen keren gevaren over het Suezkanaal en kan uitleggen wat de situatie is. Antvelink gaat praten over de gevolgen voor de logistiek die worden veroorzaakt door deze ramp.

Ook Sunniva Fluitsma van de Algemeene Schippersvereeniging (ASV) belt in. Zij gaat praten over de situatie met baby Hugo. De ASV is boos over het feit dat schippers opgesloten zitten achter hekken, en dat het deze keer bijna fout is gegaan.

Daarnaast is er een reportage te zien over Prevent Survey in Dordrecht. Zij hebben een speciale onderwaterdrone waarmee zij inspecties aan onderwaterschepen makkelijk en snel kunnen uitvoeren.

Kijk vrijdag vanaf 16:00 live mee via het YouTube-kanaal van Schuttevaer. (REDACTIE)