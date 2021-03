Schuttevaer Premium ‘Bergen Ever Given Suezkanaal kan weken duren’ Facebook

Suezkanaal 25 maart 2021, 12:07

Het lostrekken van het schip de Ever Given dat dinsdag vastliep in het Suezkanaal kan dagen zo niet weken in beslag nemen, denkt evofenedex. (Geen abonnee en wilt u ook onze andere artikelen over de Ever lezen? Klik dan hier)