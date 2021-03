Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Braziliaans ertsvervoer stuwt huren capesizers Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 24 maart 2021, 10:00

De huren voor de capesizers zijn gestegen naar rond $ 17.900 per dag. Een verdere stijging is zeker mogelijk. De stijging van de huren wordt vooral toegeschreven aan de uitvoer van ijzererts uit Brazilië. Slecht weer is een stoorzender, maar zal binnenkort stoppen, zo luidt de verwachting. In maart zal circa 28 miljoen ton worden geladen. Ook voor ladingen van capesizers en newcastlemaxen verbeterden de vrachten.