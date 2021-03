Schuttevaer Premium Port of Moerdijk ontvangt grootste containerschip ooit Facebook

MOERDIJK 24 maart 2021, 14:16

Het Noorse containerschip Saga Fram meerde zondag aan in de Port of Moerdijk met een lading vanuit Azië. Dat is volgens de haven het grootste containerschip is dat daar ooit is aangemeerd. Dat er opeens zulke grote schepen aanmeren wordt volgens Moerdijk veroorzaakt door de druk op de containervaart wereldwijd.