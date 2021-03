Schuttevaer Premium Liefst altijd op reis door Europa Facebook

WERKENDAM 24 maart 2021, 12:00

Zwerven is wat Corstiaan en Betsy Heijns (beiden 64) het liefste doen. Of het nu gaat om varen, verhuizen of rondtrekken met een camper. Nog zo’n twee jaar willen ze blijven varen op de Stormvogel, maar dan gaan ze reizen door Europa. Vier jaar geleden kochten ze een camper en de eerste verre reis naar Portugal is zo goed bevallen dat ze straks elk jaar willen overwinteren in een warm land.