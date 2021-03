Schuttevaer Premium Schepen geblokkeerd in Suezkanaal door containerschip Ever Given Facebook

Twitter

SUEZKANAAL 24 maart 2021, 06:49

Het Suezkanaal in Egypte is sinds 23 maart geblokkeerd door het containerschip Ever Given. Het 400 meter lange en 59 meter brede schip strandde toen het een draaimanoeuvre probeerde te maken. Dat mislukte, waardoor het scheepvaartverkeer stil is komen te liggen.