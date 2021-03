Schuttevaer Premium Boskalis-dochter Smit Salvage gaat helpen met schip Suezkanaal Facebook

Twitter

Papendrecht 24 maart 2021, 12:30

Het Nederlandse Smit Salvage, een dochterbedrijf van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, gaat helpen bij het bergen van het vastgelopen containerschip Ever Given in het Suezkanaal.

