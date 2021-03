Schuttevaer Premium Schip met 1800 runderen zwerft drie maanden over zee Facebook



CARTAGENA 23 maart 2021

De Spaanse regering heeft maandag opdracht gegeven tot het slachten van alle nog levende runderen op het veetransportschip Elbeik. Het onder de vlag van Togo varende schip kwam vorige week aan in de Spaanse havenstad Cartagena nadat het drie maanden over de Middellandse Zee had gezworven.