Scheepsbouwer Albert Hakvoort sr. overleden

MONNICKENDAM 22 maart 2021, 12:00

MONNICKENDAM Scheepsbouwer Albert Hakvoort sr. is donderdag 11 maart op 80-jarige leeftijd overleden. De oud-directeur van Hakvoort Shipyard in Monnickendam was hij er vorig jaar nog bij toen het bedrijf het predicaat koninklijk ontving.