Stevige coronadip in Duitse zeehavens

WIESBADEN 19 maart 2021, 17:30

De bedrijvigheid in de Duitse zeehavens is het afgelopen jaar met 6,4% teruggelopen ten opzichte van 2019. Oorzaak voor de daling is de coronapandemie, schrijft het Duitse overheidsbureau voor statistiek Destatis in Wiesbaden.