Altijd het laatste visserijnieuws in uw mailbox? Facebook

Twitter

Email Rotterdam 19 maart 2021, 10:44

Wat betekent de brexit voor de vissers? Vissers boos over camera’s op schepen. Schuttevaer brengt dagelijks het belangrijkste visserij-nieuws. Vanaf deze week verstuurt de redactie ook twee keer per maand een visserij-nieuwsbrief. Als u zich abonneert op deze nieuwsbrief, krijgt van ons een special Visserij in uw mailbox.

1 / 1

Via de volgende link kunt u een PDF ontvangen met daarin een samenvatting van het belangrijkste nieuws uit de vissector van de laatste weken. En dat compleet gratis.