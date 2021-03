Schuttevaer Premium Verenigd Koninkrijk, EU en Noorwegen eens over visquota Facebook

Het Verenigd Koninkrijk is het eens geworden met de Europese Unie en Noorwegen over de visquota voor de Noordzee. Het is het eerste dergelijke akkoord sinds de Brexit.