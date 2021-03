Schuttevaer Premium [OPINIE] Opjagen kapiteins slechte zaak Facebook

17 maart 2021, 17:30

Nautisch-adviseur Ruud Behrend stelde in de Schuttevaer van 26 februari terecht dat Oost-Europese kapiteins worden opgejaagd om met hun schepen koste wat kost in vastgestelde schema te blijven varen. Dit geldt ook voor hun Aziatische collega’s. Allemaal zijn ze bang hun baan kwijt te raken. Meestal werken zij via bemiddelingsbureaus en kunnen praktisch van de ene op de andere dag ‘de zak’ krijgen. Vervolgens worden ze op de zwarte lijst gezet, wat vaak einde carrière betekent.