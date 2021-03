Schuttevaer Premium Engelandvaarders slikken Brexit en coronaregels Facebook

Twitter

Email DELFZIJL/ALKMAAR/SPIJK 17 maart 2021, 09:00

De shortsea heeft de eerste maanden ‘Engelandvaren’ onder zowel het Brexit- als coronaregime erop zitten. Het waren bijzonder maanden met zowel nieuwe douaneregels als strenge regels, omdat de Britse coronavariant de kop opstak en voor extra spanning zorgt. Maar in de zelf aangelegde bubbel is het te doen en het werk is goed, aldus enkele shortsea-reders die ook diep landinwaarts varen met hun zee-rivierschepen.