‘Laagwatertarieven verstoren markt binnenvaart’

Rotterdam 15 maart 2021, 18:29

De binnenvaart snijdt zichzelf in de vingers door bij laagwater de vrachtprijzen fors te verhogen en hoge toeslagen te berekenen. Hierdoor schommelen de tarieven in de binnenvaart enorm, terwijl verladers en eindklanten juist stabiele prijzen verlangen. De hoge tarieven werken een verschuiving naar wegvervoer en spoor in de hand. Die waarschuwing klonk uit de mond van binnenvaartexperts en verladers tijdens het Laagwater-event van Schuttevaer dat donderdag 11 maart werd gehouden.

Een kleinere spotmarkt, meer samenwerking tussen schippers en vaker lange-termijncontracten zijn noodzakelijk om te komen tot een stabielere en gezondere binnenvaartsector, was het eensluidende advies.

Van Nieuwpoort Zand & Grind berekende in 2018 twee miljoen euro extra door aan laagwaterkosten, schetste directeur Pim van Baren. Ook nam Van Nieuwpoort 10 tot 20% van de hogere vervoerskosten voor eigen rekening. Het bedrijf heeft een marktaandeel in het vervoer van bouwstromen van 15 tot 20%.

De hogere tarieven zorgen dat klanten minder snel voor de binnenvaart kiezen. ‘Het gevaar in onze sector is ook dat vervoer over water snel kan worden vervangen door wegvervoer.’ Dankzij de relatievloot van ruim 50 schepen kon Van Nieuwpoort alle klanten in 2018 blijven beleveren.

Door het laagwater kwamen fabrieken in Duitsland gedeeltelijk stil te liggen en was de schade ruim twee miljard euro. In Nederland bijna 300 miljoen euro. Verstorend ‘Bij ons verandert er bij laagwater niet zoveel voor onze vaste relatievloot. We bewegen wel mee met de marktprijzen, maar onze schippers krijgen altijd een vast tarief. Zelfs bij een halve lading.’ Maar blij is Van Baaren niet met het omhoog schieten van spottarieven tijdens extreme waterstanden. ‘We hadden soms wel eens een schipper, die dan van zijn buurman te horen kreeg dat hij het dubbele kreeg voor dezelfde reis.’ CEO Diederik Jan Antvelink van logistiek dienstverlener Nedcargo gaf tijdens het Laagwater-event aan dat ‘laagwatertoeslagen niet zijn te uit te leggen’. Antvelink: ‘Mijn klanten zitten veelal aan een kanaal, waar de waterstand nauwelijks een rol speel. Toch worden zij geconfronteerd met die toeslagen en tariefsverhogingen omdat schippers allemaal naar de Rijn gaan. Laagwater werkt zeer verstorend. Onze filosofie is dat we minder afhankelijk willen zijn van de spotmarkt en daarom zelf capaciteit inkopen en schepen zoals de Den Bosch- en Nijmegen-Max laten bouwen samen met BCTN.’ Spotmarkt moet kleiner Volgens binnenvaartexpert Wouter van der Geest van onderzoeksbureau Panteia moeten meer schippers langetermijn-afspraken maken met verladende partijen om zo de sterk fluctuerende prijzen tegen te gaan. ‘Voor een stabiele markt heeft de spotmarkt een te groot aandeel op dit moment.’ In de droge-ladingmarkt vaart zo’n 40 tot 50% van de schippers op die spotmarkt. ‘Maar als je op reisbasis je zaken afspreekt, dan moet je ook op reisbasis onderhandelen’, aldus Van der Geest. ‘En bij laagwater gaan de prijzen dan snel omhoog, bij hoogwater zakken de prijzen weg. Kleine spelers moeten allemaal lading verwerven. Op die manier word je tegen elkaar uitgespeeld door grote verladers. Dan krijg je sterk fluctuerende prijzen.’ Van der Geest adviseert schippers om elkaar op te zoeken. ‘De sector is uiteindelijk gebaat bij grotere samenwerkingsverbanden. Trek met elkaar op, dat kan ook in rederijvorm.’ Hij noemt NPRC als een goed voorbeeld. Maar ik denk dat schippers ook hun klanten zelf moeten spreken. En zoek elkaar op, biedt die vervoerszekerheid zelf aan.’

