Twee doden bij na zinken Volgo Balt

Zwarte Zee 14 maart 2021, 10:28

Opnieuw is een Volgo Balt vrachtschip gezonken op de Zwarte Zee. Twee bemanningsleden zijn daarbij omgekomen, een wordt vermist.

1 / 1 De Volgo Balt 179 was op weg naar Constanta toen het zonk op de Zwarte Zee (Foto: Ukraine Maritime Administration) De Volgo Balt 179 was op weg naar Constanta toen het zonk op de Zwarte Zee (Foto: Ukraine Maritime Administration)

De Volgo Balt 179 kwam donderdag 11 maart in problemen door harde wind (48 km/u). Reddingswerkers kwamen in actie en wisten 10 bemanningsleden te redden. Onder meer door ze van een reddingsvlot aan boord te trekken. De kapitein en elektricien van het schip hebben het niet overleefd. De eerste stuurman wordt nog vermist.

Het schip was van Rostov aan de Don onderweg naar Constanta in Roemenië. Opvallend is dat het niet de eerste keer is dat een Volgo Balt zinkt op de Zwarte Zee. Het is zelfs de derde schipbreuk in drie jaar tijd. Eerder dit jaar zonk de Volgo Balt 189 toen ze ten anker lag voor de noordkust van Turkije. Van de 12 bemanningsleden werden er zes gered. Drie lichamen van overledenen zijn gevonden, drie andere zijn niet terug gevonden. En in 2019 zonk de Volgo Balt 214 eveneens in zwaar weer op de Zwarte Zee. Van de 18 opvarenden werden er zes gered.

Havenstaatcontrole

De Vogo Balt werd acht dagen voor het zinken nog geïnspecteerd in de haven van Rostov aan de Don. Er werden toen meerdere gebreken vastgesteld. Zo bleken de deuren niet waterdicht. Het schip wist tussen 2000 en 2021 alleen in 2014 zonder aanmerkingen door de havenstaatcontrole te komen.

Alle drie de Vogo Balt-schepen zijn afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie en gebouwd in de jaren ’70 van de vorige eeuw.

