Duwstel in afvaart raakt brug Mittellandkanaal

Gelijk even aan te haken op het artikel van Dhr. Veuger, er zitten dus duidelijk Kantoormensen op functies die bestemd zijn voor Praktijk mensen.

In Duitsland, zijn bijna geen peilschalen bij de bruggen, je moet maar weten hoe hoog deze bruggen zijn, in de weska zet je dat er een veiligheidsmarge ingebouwd moet zijn, lekker makkelijk om overal onder uit te komen.

In Uelzen zijn 2 Sluizen er is er altijd maar 1 in gebruik vanmorgen in de opvaart de derde schutting.

Nu zegt men dat men personeel tekort komt, waar zijn al die sluismeesters gebleven van het Dortmund Emms Kanal en de Weser en het Wesel Datteln Kanal, tenslotte is dit van afstand bedienbaar gemaakt.

Zouden er bij die Ex Sluismeesters niet een bij zijn die een peilschaal naast de brug kunnen zetten, of moet je daar hogere wiskunde voor hebben gestudeerd.

Het is jammer dat men in Duitsland, wat zo een mooi kanalenstelsel heeft altijd

het geld naar een verkeerd vaarwater weggooit, denk aan de Weser, waarom moet dit voor 110 mtr. geschikt zijn, en men in Minden en het beneden pand sluizen bouwt voor 135 mtr. schepen terwijl de andere sluizen geschikt zijn voor minimaal 2X 80.00 mtr. schepen.

Hier zullen naar mijn inziens de Bonden is om de tafel moeten zitten met de vaarweggebruikers en/of hun vertegenwoordigers.