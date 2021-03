[OPINIE] Incidentenonderzoek geeft vals beeld

Nou Hans je hebt helemaal gelijk. Schuttevaer neemt klakkeloos de onzinnige conclusies over van de onderzoeken van Intergo en Panteia. Elk jaar staan er weer hele stukken in de krant die gewoon niet kloppen. Wat de communicatie betreft heb ik het idee dat oudere schippers beter de talen beheersen. Duits en frans hoef je niet eens meer op school te leren bv. Dat er veel Oost europeanen rondvaren die duits, engels of nederlands niet machtig zijn is wel een feit. Hoe die aan papieren zijn gekomen is mij een raadsel.