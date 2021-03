Schuttevaer Premium Studio Schuttevaer: terugkijken op het succesvolle Laagwater Event 2021 Facebook

Twitter

ROTTERDAM 12 maart 2021, 17:05

In de Studio Schuttevaer-aflevering van 12 maart spraken we met hoofdredacteur en dagvoorzitter René Quist over het Laagwater Event 2021. De rode draad: meer samenwerking in de binnenvaart en meer digitalisering.

