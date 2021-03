Wordt laagwater het nieuwe normaal? Facebook

Wordt laagwater het nieuwe normaal? Die vraag stond centraal tijdens het laagwater-event dat Schuttevaer donderdag 11 maart organiseerde. Tal van sprekers als Pim van Baaren (Nieuwpoort Zand en Griend) Rolien van der Mark (Deltares) en Nancy Scheijven (Rijkswaterstaat) en Wouter van der Geest (Panteia) kwamen hun visie geven op de laagwaterproblematiek. Vanavond praten hoofdredacteur Rene Quist en zijn voorganger Dirk van der Meulen na over het evenement op Clubhouse.

Laagwater event

Clubhouse? Waarschijnlijk zegt deze term u nog weinig. Maar deze app is hard op weg het nieuwe Instagram, Twitter of Facebook te worden. Momenteel wordt er geen app zo vaak gedownload als deze. Clubhouse is een pure audio-app. Misschien nog het best te vergelijken met een marifoon-kanaal, met dien verstande dat er wel meerdere mensen tegelijk kunnen spreken.

Iedereen is welkom! Vanaf 19.30 uur. Meedoen? Dan wel even de app downloaden. (LET OP: dit werkt alleen op iPhones.)

https://www.joinclubhouse.com/event/xnkwZyX4

Nog geen invite? Mail naar rene.quist@schuttevaer.nl (Rene Quist)