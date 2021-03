Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Prijsniveau verder omhoog Facebook

De export van granen uit de Verenigde Staten vanaf de Atlantische havens is vooral gunstig voor de handysizers en supramaxen. De vraag naar tonnage is met bijna 5% gegroeid, terwijl de groei van de vlootcapaciteit minder is dan 2%. Voor ladingen naar China en andere Aziatische bestemmingen stijgen de vrachten eveneens.