‘Bouw geen schepen breder dan 11,40 meter’

AMSTERDAM 10 maart 2021, 20:00

Oud-binnenschipper Ger Veuger voert namens de ASV het woord over de laagwaterproblematiek. Op basis van zijn ervaring en historische kennis is hij van mening dat de oplossing voor deze problematiek ligt in aanpassing van de schepen, niet van de rivieren.