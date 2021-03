Schuttevaer Premium Binnenvaartvervoer hard onderuit in Frankrijk Facebook

Twitter

Béthune 10 maart 2021, 12:00

Het binnenvaartvervoer in Frankrijk is in 2020 met 10,6% in tonnen en 11,5% in tonkilometer afgenomen. Volgens vaarwegbeheerder Voies Navigables de France (VNF) is deze daling grotendeels te wijten aan de Coronacrisis. Zo verminderde het transport tijdens de eerste lockdown met zo’n 30%, mede doordat de bouwsector stil kwam te liggen. In totaal werd afgelopen jaar 50,4 miljoen ton lading over de Franse binnenwateren vervoerd. De vervoersprestatie van de binnenvaart bedroeg 6,5 miljard tonkilometer.