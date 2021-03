Damen start nieuwe financiële service voor leaseconstructies Facebook

Damen Shipyards Group gaat per 1 april starten met een gespecialiseerde divisie voor financiële diensten. Deze unit ondersteunt klanten bij de financiering van nieuwe schepen door middel van zowel operational als financial leaseconstructies.

De nieuwe divisie gaat klanten met leaseconstructies helpen bij het financieren van nieuwe schepen. Wat er verandert ten opzichte van de eerdere aanpak is dat het financiële plaatje van een schip in beeld wordt gebracht. Daarna wordt dit aangeboden aan klanten. Volgens Damen is hierdoor het risico lager. Eerder werd een schip verkocht en werd er daarna gekeken naar de financieringsstructuur.

Ship-as-a-service

Damen wil al langer de duurzaamheid van schepen verhogen. Waarbij je betaalt voor de gebruik van het schip, maar geen eigenaar wordt. ‘Ship-as-a-service en circulariteit in de scheepbouw komen hiermee dichterbij.’ Zegt directeur van de financiële diensten Jan Willem van Helden over de nieuwe divisie. De eerste concrete projecten van de nieuwe divisie worden binnenkort aangekondigd.

Op zich is het niet nieuw dat Damen zijn klanten assisteert bij het aantrekken van financiering voor nieuwe schepen. Dat gebeurt al dertig jaar. ‘De vraag naar leaseoplossingen neemt echter toe’, licht van Helden toe ‘Door er een aparte entiteit binnen de Group van te maken, kunnen we samen met externe investeerders, banken en specialisten ons aanbod op zowel grote als kleinere schaal optimaliseren, met schepen en diensten als één pakket.’

Damen verwacht de eerste tastbare projecten van de nieuwe divisie binnenkort te kunnen aankondigen.

