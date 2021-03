Schuttevaer Premium Bunkerstation voor groene waterstof in voorbereiding Facebook

Twitter

Email IJZENDOORN 07 maart 2021, 12:00

Er komt een bunkerstation voor groene waterstof in de Waal bij IJzendoorn, in de werkhaven van zand- en grindproducent Dekker Groep. In april worden daar de eerste vier modules van 39 zonnepanelen van circa twee vierkanter meter elk, als een eiland afgemeerd. Ze gaan de stroom opwekken die nodig is om in een testinstallatie op de wal waterstof te produceren.