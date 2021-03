Schuttevaer Premium Annet Koster: ‘Problematiek in zeevaart steeds lastiger’ Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 06 maart 2021, 09:00

Havenvrouw van het Jaar Annet Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), heeft kritiek op de nieuwe Loodswet en is blij met de mogelijke oprichting van een Nederlandse maritieme autoriteit. We spraken haar over de speerpunten van beleid, waarin de coronapandemie nog steeds de boventoon voert. ‘De problematiek wordt alleen maar ingewikkelder.’