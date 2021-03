Schuttevaer Premium TX-68 laat pulstuigen definitief achter in Scheveningen Facebook

SCHEVENINGEN 05 maart 2021, 20:00

De pulskotter TX-68 Vertrouwen keert terug in de visserij met Sumwing en wekkerkettingen. Juni is de laatste maand waarin een groep kotters de pulsvisserij mag uitoefenen. Om de laatste ontheffingen optimaal te benutten, hebben de pulsvissers de visweken onderling verdeeld. Zodoende maakte de TX-68 in week 8 haar laatste pulsreis.