Waterstofsloep Koedood voorstudie H2 Coach Boat

In 2023 is Scheveningen het decor van het WK zeilen. De zeilers worden begeleid vanuit snelle, maar vervuilende rhibs. Dat kan duurzamer, vond Den Haag en gaf de aanzet voor coachboten die varen op waterstof. Maar het is nog een hele uitdaging, zo’n snelle boot op waterstof te laten varen. Dat merkten Jacco de Waal en Sander Roosjen van Koedood Marine.

Uitdaging

Bij zo’n natuursport als zeilen zijn gek genoeg ook veel gemotoriseerde schepen betrokken. De zeilers worden begeleid vanuit een coachboot. Nu zijn dat veelal snelle rhibs die op fossiele brandstoffen varen, maar bij het WK Zeilen in eigen land moet een deel van deze coachboten hun energie halen uit waterstof.Het Sailing Innovation Centre in Den Haag/Scheveningen heeft samen met het Watersportverbond een consortium gesmeed, met daarin de TU Delft en de bedrijven Koedood, Habbeké Shipyard en andere partijen uit de marine sector zoals Oceanco, HyFly, De Stille Boot, Intelligent Energy en Torqeedo om zo’n coachboot te ontwikkelen. Het project is H2 Coach Boat gedoopt.Om tot zo’n waterstof-rhib te komen is er eerst een sloep ontwikkeld. Jacco de Waal en Jim Kooyman hebben als studenten werktuigkunde aan de Avans Hogeschool bij Koedood Marine samen met R&D Manager Sander Roosjen deze sloep gebouwd en dat was een lastige opgave, vertellen de Waal en Roosjen in Studio Schuttevaer.

‘Het was een standaardsloep die we in bruikleen kregen, waar niet al te veel aan veranderd kon worden, want hij moest daarna weer verkocht worden. Het hele systeem moest daardoor modulair zijn’, zegt de Waal. ‘De sloep wordt aangedreven door een elektromotor die de stroom krijgt van een accupakket. De accu’s worden opgeladen door de brandstofcel.’

Een van de grootste uitdaging was de waterstof zelf. Hoe krijg je die nu aan boord. Koedood koos voor verwisselbare tanks van Holthausen. ‘Vergelijk het met gasflessen voor op de camping of op de boot’, legt Roosjen uit. Uit de testen bleek dat de actieradius van de sloep verdrievoudigde door het waterstofsysteem.

Een andere uitdaging was de materiaalkeuze. ‘Welke materialen zijn geschikt?’ Uiteindelijk lukte het de drie en volgden vele proefvaarten onder meer in de Biesbosch. De volgende stap zijn die snelle rhibs. ‘Die boot vaart op zee, krijgt veel meer te verduren en heeft een veel groter vermogen. Elektronisch wordt het dan een stuk complexer’, zegt Roosjen.

In de afgelopen maanden zijn met een sloep veel testen uitgevoerd op het water. Die leverden positieve uitkomsten op, zodat nu een eerste volledige prototype van de H2 coachboot kan worden gebouwd.

Als de levering van onderdelen en het proces van certificering goed verlopen, zou de eerste H2 Coach Boat in het najaar kunnen varen. Inmiddels vinden ook gesprekken plaats met investeerders voor een nieuwe onderneming die de boot commercieel op de markt moet brengen, met als doel in ieder geval tien varende boten op het WK Zeilen in 2023.