Bruggen over het IJ stap dichterbij

AMSTERDAM 03 maart 2021, 09:00

De komst van twee nieuwe bruggen over het IJ in Amsterdam is weer een stap dichterbij gekomen. De gemeente Amsterdam heeft het eindadvies hierover van de commissie D’Hooghe overgenomen. De commissie werd aangesteld door het stadsbestuur, nadat de nautische sector bezwaar maakte tegen de eerste bouwplannen.