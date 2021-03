Verruiming Twentekanalen: De Pluimpot komt eraan Facebook

Over een maand (2021) vaart over de Twentekanalen met regelmaat een bekende boot van Rijkswaterstaat, de “Pluimpot”. De inzet van de Pluimpot is mogelijk door een unieke samenwerking van Rijkswaterstaat GPO, Directie Oost-Nederland en de Rijksrederij.

1 / 1 de-pluimpot-rijkswaterstaat_tcm21-300395 de-pluimpot-rijkswaterstaat_tcm21-300395

De Pluimpot wordt ingezet om straks tijdens de werkzaamheden inspecties uit te voeren en het werk te bezoeken op de Twentekanalen.

Dit 16 m lange schip is gebouwd in 1980 en heeft al heel wat vaarkilometers erop zitten. Het schip dankt zijn naam aan de getijdegeul Pluimpot bij Tholen. Deze geul werd in het kader van de Deltawerken in de jaren 50 afgesloten van de zee.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is niet bereid om met gemeenten langs het Twentekanaal in gesprek te gaan om te zorgen dat de verdubbeling van het havengeld in de Port of Twente van tafel gaat.

Aannemerscombinatie Van Oord-Hakkers-Beens is in opdracht van Rijkswaterstaat begonnen aan de tweede fase van de verruiming van de Twentekanalen. Over twee jaar moeten tussen Delden naar Enschede en op het Zijkanaal naar Almelo klasse Va-schepen kunnen varen met een diepgang van 2,80 meter. (Rene Quist)