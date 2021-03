Hoe kies je het juiste reddingsvest?

De Secumar 275N HIGH-END is een reddingsvest met een zogenoemd 3-D drijflichaam, goedgekeurd conform DIN EN ISO 12402-2. Dit vest is geschikt voor gebruik bij zwaarweer kleding of een overlevingspak en is voorzien van noodverlichting en de mogelijkheid tot integratie van een noodzender. (Foto Secumar)