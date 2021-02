Kijk Studio Schuttevaer hier terug Facebook

Twitter

ROTTERDAM 26 februari 2021, 17:04

In de laatste aflevering van Studio Schuttevaer werd er uitgebreid gesproken over semi-autonoom varen. Wordt de mens op het schip vervangen door een computer of blijft het integraal om mensen te laten sturen?

Op 26 februari spreekt hoofdredacteur René Quist met directeur Louis-Robert Cool van Seafar. Het containerschip Deseo vaart sinds vorige week semiautonoom tussen Zeebrugge en Antwerpen. De kapitein wordt ondersteund vanuit het controlecentrum van Seafar aan de wal.

Bovendien is er een reportage te zien van Interrijn RoRo. Verslaggever Robin van den Bovenkamp ging bij het Zwijndrechtste bedrijf langs om te zien hoe zo’n autotransport nou in zijn werk gaat.

Ook op YouTube: