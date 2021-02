Schuttevaer Premium Scheepsbouwer De Vries krijgt boete na sloop ‘asbestjacht’ Heineken Facebook

ZWOLLE 25 februari 2021, 16:00

De Vries Scheepsbouw in Makkum is veroordeeld tot een boete van 150.000 euro voor het in gevaar brengen van werknemers. Ze liet het jacht van Freddy Heineken bouwen terwijl het bedrijf wist dat het schip vol asbest zat.