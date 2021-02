Schuttevaer Premium ‘Schade aan je schip heeft enorme impact op je als mens’ Facebook

ROTTERDAM 25 februari 2021, 12:00

Gerard Deen verzekerde in 1980 zijn eerste tanker bij EOC. Inmiddels is de hele vloot van Deen Shipping verzekerd via EOC, die inmiddels is overgedragen aan zoon Glenn. ‘Als je een zware aanvaring hebt geeft dat een flinke tik aan een varende ondernemer. Dan heb je een verzekeraar nodig die jou een steuntje in de rug geeft en zegt dat het goed komt.’