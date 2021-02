Schuttevaer Premium Blusboot Rijkswaterstaat bij scheepswerf Heerewaarden moet snel weg Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 25 februari 2021, 17:30

De blusboot die al vele jaren ligt afgemeerd bij scheepswerf Heerewaarden in de gemeente Maasdriel moet uiterlijk 2 maart zijn verwijderd. Rijkswaterstaat heeft de eigenaar de wacht aangezegd met een dwangsom die kan worden omgezet in een boete van maximaal 30.000 euro. De veiligheid van het scheepvaartverkeer op de Maas is volgens Rijkswaterstaat in het geding.