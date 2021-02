Waarom bouwt Concordia Damen 40 laagwater-tankers? Facebook

Twitter

Email Rotterdam 24 februari 2021, 20:00

Een order van veertig exact dezelfde binnenvaarttankers, in één serie. Die heeft Concordia Damen nu in zijn portefeuille zitten. Erg mooi, erkent technisch directeur Bert Duijzer (43) van Concordia Damen. ‘We zijn er blij mee. Bij mijn weten is het de eerste keer in de binnenvaartgeschiedenis dat een werf zo’n grote order krijgt.’ (Dit artikel is gratis te lezen, na registratie)

1 / 1

Speciaal voor ons Laagwater-event van 11 maart heeft Schuttevaer een serie artikelen gebundeld over laagwater. Na registratie krijgt u deze artikelen gratis in uw mailbox.

(Rene Quist)