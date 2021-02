Schuttevaer Premium Thun Equality te water bij Ferus Smit in Leer Facebook

LEER 24 februari 2021, 07:00

Scheepswerf Ferus Smit in het Duitse Leer heeft dinsdag 23 februari bouwnummer 451 te water gelaten. In verband met coronamaatregelen was het werfterrein afgesloten voor publiek. Een handjevol toeschouwers had niettemin een plekje weten te verwerven op de naastgelegen Ledadijk om getuige te zijn van de tewaterlating.