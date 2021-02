Schuttevaer Premium Doorvaarthoogte Coenbrug Zaandam beperkt tijdens werkzaamheden Facebook

Email ZAANDAM 23 februari 2021, 16:00

Rijkswaterstaat voert tussen 1 maart tot en met 17 april onderhoud uit aan de Coenbrug over de Zaan in Zaandam. De brugklep kan in die periode niet worden geopend, waardoor de doorvaarthoogte tijdelijk is beperkt tot NAP+6,10 meter.