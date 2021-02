Schuttevaer Premium Prinses Amaliahaven krijgt 2,4 kilometer aan diepzee- en binnenvaartkades Facebook

ROTTERDAM 22 februari 2021, 13:02

Het bouwconsortium van Hochtief, Ballast Nedam en Van Oord gaat de kades in de Prinses Amaliahaven in Rotterdam aanleggen. Dat maakte Havenbedrijf Rotterdam maandag 22 februari bekend. Het gaat om de aanleg van zo’n 2,4 kilometer aan kades en grondkeringen in de op de Tweede Maasvlakte gelegen haven.