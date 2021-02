Schuttevaer Premium Oud-KSV-voorzitter Klaas van Dorsten (89) overleden Facebook

Twitter

Email HAVELTE 22 februari 2021, 17:42

Oud-voorzitter Klaas van Dorsten van Koninklijke Schippers Vereniging (KSV) Schuttevaer is vrijdag 18 februari op 89-jarige leeftijd in woonvoorziening Berkenhof in Havelte overleden. Hij was 15 jaar (van 1982 tot 1997) voorzitter van de nautisch-technische belangenorganisatie voor de binnenvaart (nu een ledengroep van BLN).