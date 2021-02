Schuttevaer Premium Bulgaars binnenvaartschip aan de grond bij Hansweert Facebook

Twitter

Email HANSWEERT 22 februari 2021, 15:00

Tegen een schipper die vrijdagavond met zijn binnenvaartschip aan de grond liep bij Hansweert en later ook nog een ander schip ramde, is proces-verbaal opgemaakt. Vanwege de technische staat van het vaartuig is bovendien een vaarverbod uitgeschreven.