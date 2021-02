Schuttevaer Premium Zware Kees: Chinese bodem Facebook

18 februari 2021, 20:00

Wanneer je niet beter weet denk je dat wanneer je een stap zet op Chinese bodem … Wacht. Deze zin klopt niet want als zeevarende mág je niet meer op Chinese bodem stappen. Zelfs niet één stap! Voor je het weet steek je heel China aan met corona als zeeman, schijnt men hier te denken. Of China weer in lockdown is, is niet duidelijk, wel weet ik dat wij het zijn. Al maanden… Het moet gezegd: China beschermd haar grenzen tot in de kleinste uithoeken. Tot in de haarvaten van de infrastructuur, zeg maar.